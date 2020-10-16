Kapalıçarşı'da altın - Son Dakika

Kapalıçarşı'da altın

16.10.2020 17:45
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,37 azalışla 483,40 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,37 azalışla 483,40 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 783,00 lira, Cumhuriyet altını 3.195,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,37 düşüşle 483,40 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 485,00 485,20 483,20 483,40
Cumhuriyet Ata Lira 3.196,00 3.217,00 3.184,00 3.195,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 442,30 446,30 441,00 445,00
Lira(Tam) Ziynet 3.123,00 3.143,00 3.112,00 3.132,00
Yarım Ziynet 1.562,00 1.572,00 1.556,00 1.566,00
Çeyrek Ziynet 781,00 786,00 778,00 783,00

Kapalıçarşı, Cumhuriyet, İstanbul, Altın, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kapalıçarşı'da altın - Son Dakika Ekonomi

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