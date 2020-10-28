Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,42 azalışla 498,70 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 808,00 lira, Cumhuriyet altını 3.306,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,42 düşüşle 498,70 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 500,60 500,80 498,50 498,70 Cumhuriyet Ata Lira 3.300,00 3.321,00 3.285,00 3.306,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 457,00 461,00 455,00 459,00 Lira(Tam) Ziynet 3.224,00 3.244,00 3.210,00 3.230,00 Yarım Ziynet 1.612,00 1.622,00 1.605,00 1.615,00 Çeyrek Ziynet 806,00 811,00 803,00 808,00

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