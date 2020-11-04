Kapalıçarşı'da altın - Son Dakika

Kapalıçarşı'da altın

04.11.2020 17:37
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,57 azalışla 519,00 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,57 azalışla 519,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 840,00 lira, Cumhuriyet altını 3.440,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,57 düşüşle 519,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 521,80 522,00 518,80 519,00
Cumhuriyet Ata Lira 3.439,00 3.460,00 3.419,00 3.440,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 476,00 480,00 473,15 477,15
Lira(Tam) Ziynet 3.360,00 3.380,00 3.341,00 3.361,00
Yarım Ziynet 1.680,00 1.690,00 1.670,00 1.680,00
Çeyrek Ziynet 840,00 845,00 835,00 840,00

Kapalıçarşı, Cumhuriyet, İstanbul, Altın, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kapalıçarşı'da altın - Son Dakika Ekonomi


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