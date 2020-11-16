Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,28 artışla 469,50 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 761,00 lira, Cumhuriyet altını 3.114,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,28 yükselişle 469,50 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

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