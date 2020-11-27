Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,63 azalışla 447,80 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 726,00 lira, Cumhuriyet altını 2.972,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,63 düşüşle 447,80 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup: Sende beni öldürtebilecek yürek var mı bay Kemal?

Bu hafta sonu kısıtlama var mı, kaçta başlayacak? İşte tüm detaylar