Kapalıçarşı'da altın - Son Dakika

Kapalıçarşı'da altın

27.11.2020 17:31
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,63 azalışla 447,80 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,63 azalışla 447,80 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 726,00 lira, Cumhuriyet altını 2.972,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,63 düşüşle 447,80 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE

CUMA

Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 459,70459,90447,60447,80
Cumhuriyet Ata Lira 3.031,003.052,002.951,002.972,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 419,50423,50408,50412,50
Lira(Tam) Ziynet 2.962,002.982,002.884,002.904,00
Yarım Ziynet 1.481,001.491,001.442,001.452,00
Çeyrek Ziynet 740,00745,00721,00726,00

Kapalıçarşı, Cumhuriyet, İstanbul, Altın, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kapalıçarşı'da altın - Son Dakika Ekonomi


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