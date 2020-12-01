Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 3,11 artışla 457,80 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 742,00 lira, Cumhuriyet altını 3.037,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 3,11 yükselişle 457,80 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 443,80 444,00 457,60 457,80 Cumhuriyet Ata Lira 2.926,00 2.947,00 3.016,00 3.037,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 405,00 409,00 418,00 422,00 Lira(Tam) Ziynet 2.859,00 2.879,00 2.947,00 2.967,00 Yarım Ziynet 1.430,00 1.440,00 1.474,00 1.484,00 Çeyrek Ziynet 715,00 720,00 737,00 742,00

Son Dakika

Son dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik: Kılıçdaroğlu demokrasi sorunu haline gelmiştir

Monaco'dan ayrılmasına kesin gözle bakılan Onyekuru, Galatasaray'a geri dönüyor

"Millet İttifakı'nın çatı adayı kim olsun?" anketinde ilk iki sırada İmamoğlu ve Yavaş var

Son Dakika! Bakan Koca müjdeyi verdi: 20 milyon aşı gelecek, ilk uygulama 11 Aralık'ta sağlıkçılara yapılacak

Yıldız Tilbe, aşı ve HES kodu başta olmak üzere her şeye karşı çıktı: Devlet dahi yaptıramaz

Koronavirüsten ölen Selver hemşirenin mesai arkadaşı: Ne olur maske takın

Ahmet Çakar, canlı yayında Rıdvan Dilmen'i bombaladı: Kimsin lan sen?

Annesini, "Seni hangi silahla öldüreyim?" diyerek tehdit eden üvey babasını pompalıyla vurdu