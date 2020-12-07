Kapalıçarşı'da altın - Son Dakika

Kapalıçarşı'da altın

07.12.2020 17:19
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,78 artışla 464,00 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,78 artışla 464,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 752,00 lira, Cumhuriyet altını 3.077,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,78 yükselişle 464,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA

PAZARTESİ

Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 460,20460,40463,80464,00
Cumhuriyet Ata Lira 3.033,003.054,003.056,003.077,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 420,00424,00423,00427,00
Lira(Tam) Ziynet 2.964,002.984,002.987,003.007,00
Yarım Ziynet 1.482,001.492,001.493,001.503,00
Çeyrek Ziynet 741,00746,00747,00752,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Altın, Cuma, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kapalıçarşı'da altın - Son Dakika Ekonomi


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