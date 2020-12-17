Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,69 artışla 470,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 761,00 lira, Cumhuriyet altını 3.117,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,69 yükselişle 470,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

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