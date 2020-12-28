Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,92 azalışla 450,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 729,00 lira, Cumhuriyet altını 2.986,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günü kapanışına göre yüzde 1,92 düşüşle 450,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

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