Kapalıçarşı'da altın - Son Dakika

Kapalıçarşı'da altın

28.12.2020 17:13
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,92 azalışla 450,00 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,92 azalışla 450,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 729,00 lira, Cumhuriyet altını 2.986,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günü kapanışına göre yüzde 1,92 düşüşle 450,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA

PAZARTESİ

Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 458,60458,80449,80450,00
Cumhuriyet Ata Lira 3.022,003.043,002.965,002.986,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 418,30422,30410,00414,00
Lira(Tam) Ziynet 2.953,002.973,002.897,002.917,00
Yarım Ziynet 1.477,001.487,001.449,001.459,00
Çeyrek Ziynet 738,00743,00724,00729,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Altın, Cuma, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kapalıçarşı'da altın - Son Dakika Ekonomi


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