Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika

Serbest piyasada altın fiyatları

13.01.2021 17:17
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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 443,40 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 443,40 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 443,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 443,40 liradan, 2 bin 921 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 942 liradan, 404,20 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 408,20 liradan, 2 bin 854 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 874 liradan, bin 427 liradan alınan Yarım Ziynet bin 437 liradan ve 714 liradan alınan Çeyrek Ziynet 719 liradan satıldı.

-İHA-

Kapalıçarşı, Cumhuriyet, İstanbul, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika Ekonomi


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