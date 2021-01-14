Kapalıçarşı'da altın - Son Dakika

Kapalıçarşı'da altın

14.01.2021 17:51
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,26 azalışla 437,80 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,26 azalışla 437,80 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 710,00 lira, Cumhuriyet altını 2,905,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,26 düşüşle 437,80 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

Alış Satış AlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 443,20443,40437,60437,80
Cumhuriyet Ata Lira 2.921,002.942,002.884,002.905,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 404,20408,20399,00403,00
Lira(Tam) Ziynet 2.854,002.874,002.818,002.838,00
Yarım Ziynet 1.427,001.437,001.410,001.420,00
Çeyrek Ziynet 714,00719,00705,00710,00

Kapalıçarşı, Cumhuriyet, İstanbul, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kapalıçarşı'da altın - Son Dakika Ekonomi


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