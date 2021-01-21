Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,38 azalışla 442,30 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 717,00 lira, Cumhuriyet altını 2.935,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,38 düşüşle 442,30 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

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