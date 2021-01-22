Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,93 azalışla 438,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 710,00 lira, Cumhuriyet altını 2.908,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,93 düşüşle 438,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

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