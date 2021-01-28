Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 440,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 440,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 440,70 liradan, 2 bin 903 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 924 liradan, 401,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 405,70 liradan, 2 bin 837 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 857 liradan, bin 418 liradan alınan Yarım Ziynet bin 428 liradan ve 709 liradan alınan Çeyrek Ziynet 714 liradan satıldı.

(İHA)