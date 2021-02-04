Kapalıçarşı'da altın - Son Dakika

Kapalıçarşı'da altın

04.02.2021 17:43
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,72 azalışla 410,20 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,72 azalışla 410,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 665,00 lira, Cumhuriyet altını 2.723,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,72 düşüşle 410,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 421,50421,70410,00410,20
Cumhuriyet Ata Lira 2.778,002.799,002.702,002.723,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 385,00389,00374,00379,00
Lira(Tam) Ziynet 2.715,002.735,002.641,002.661,00
Yarım Ziynet 1.358,001.368,001.321,001.331,00
Çeyrek Ziynet 679,00684,00660,00665,00

Kapalıçarşı, Cumhuriyet, İstanbul, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kapalıçarşı'da altın - Son Dakika Ekonomi


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