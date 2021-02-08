Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,96 artışla 417,70 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 677,00 lira, Cumhuriyet altını 2.772,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 2,96 yükselişle 417,70 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

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