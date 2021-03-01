Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı, günü yüzde 3,15 azalışla 405,30 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 657,00 lira, Cumhuriyet altını 2.691,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 3,15 düşüşle 405,30 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

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