Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 419,60 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 419,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 419,60 liradan, 2 bin 764 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 785 liradan, 382,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 386,50 liradan, 2 bin 701 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 721 liradan, bin 350 liradan alınan Yarım Ziynet bin 360 liradan ve 675 liradan alınan Çeyrek Ziynet 680 liradan satıldı.

-İHA-