Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 420 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 419,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 420 liradan, 2 bin 767 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 788 liradan, 383 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 387 liradan, 2 bin 703 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 723 liradan, bin 352 liradan alınan Yarım Ziynet bin 362 liradan ve 676 liradan alınan Çeyrek Ziynet 681 liradan satıldı.

(İHA)