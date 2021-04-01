Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,51 artışla 452 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 732,00 lira, Cumhuriyet altını 2.998,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,51 yükselişle 452 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 449,50 449,70 451,80 452,00 Cumhuriyet Ata Lira 2.963,00 2.984,00 2.977,00 2.998,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 410,00 414,00 412,00 416,00 Lira(Tam) Ziynet 2.895,00 2.915,00 2.909,00 2.929,00 Yarım Ziynet 1.448,00 1.458,00 1.455,00 1.465,00 Çeyrek Ziynet 724,00 729,00 727,00 732,00

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