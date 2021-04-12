Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,87 azalışla 454,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 736,00 lira, Cumhuriyet altını 3.013,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,87 düşüşle 454,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

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