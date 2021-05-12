Kapalıçarşı'da, 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1 artışla 492,60 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 798,00 lira, Cumhuriyet altını 3.266,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1 yükselişle 492,60 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|487,50
|487,70
|492,40
|492,60
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.212,00
|3.233,00
|3.245,00
|3.266,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|445,00
|449,00
|450,00
|454,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.140,00
|3.160,00
|3.171,00
|3.191,00
|Yarım Ziynet
|1.570,00
|1.580,00
|1.586,00
|1.596,00
|Çeyrek Ziynet
|785,00
|790,00
|793,00
|798,00
Kaynak: AA
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