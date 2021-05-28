Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 521,60 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 521,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 521,60 liradan, 3 bin 436 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 457 liradan, 476 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 480 liradan, 3 bin 358 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 378 liradan, bin 679 liradan alınan Yarım Ziynet bin 689 liradan ve 840 liradan alınan Çeyrek Ziynet 845 liradan satıldı. - İSTANBUL