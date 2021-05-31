Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 520,40 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 520,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 520,40 liradan, 3 bin 428 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 449 liradan, 475 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 479 liradan, 3 bin 350 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 370 liradan, bin 675 liradan alınan Yarım Ziynet bin 685 liradan ve 838 liradan alınan Çeyrek Ziynet 843 liradan satıldı.

(İHA)