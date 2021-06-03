Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 524,60 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 524,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 524,60 liradan, 3 bin 456 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 477 liradan, 478 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 482 liradan, 3 bin 378 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 398 liradan, bin 689 liradan alınan Yarım Ziynet bin 699 liradan ve 845 liradan alınan Çeyrek Ziynet 850 liradan satıldı.

-İHA-