Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 527,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 527,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 527,70 liradan, 3 bin 477 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 498 liradan, 481,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 485,30 liradan, 3 bin 398 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 418 liradan, bin 699 liradan alınan Yarım Ziynet bin 709 liradan ve 850 liradan alınan Çeyrek Ziynet 855 liradan satıldı.

-İHA-