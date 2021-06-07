Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 524 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 523,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 524 liradan, 3 bin 453 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 474 liradan, 478 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 482 liradan, 3 bin 375 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 395 liradan, bin 687 liradan alınan Yarım Ziynet bin 697 liradan ve 844 liradan alınan Çeyrek Ziynet 849 liradan satıldı.

(İHA)