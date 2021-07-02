Kapalıçarşı'da altın
02.07.2021 17:25
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,54 artışla 498,20 liradan tamamladı.
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,54 artışla 498,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 807,00 lira, Cumhuriyet altını 3.303,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,54 yükselişle 498,20 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|495,30
|495,50
|498,00
|498,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.265,00
|3.286,00
|3.282,00
|3.303,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|452,00
|456,00
|454,20
|458,20
|Lira(Tam) Ziynet
|3.191,00
|3.211,00
|3.207,00
|3.227,00
|Yarım Ziynet
|1.595,00
|1.605,00
|1.604,00
|1.614,00
|Çeyrek Ziynet
|798,00
|803,00
|802,00
|807,00
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