Kapalıçarşı'da altın
06.07.2021 17:49
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,14 artışla 503,70 liradan tamamladı.
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,14 artışla 503,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 816,00 lira, Cumhuriyet altını 3.339,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,14 yükselişle 503,70 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|497,80
|498,00
|503,50
|503,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.280,00
|3.301,00
|3.318,00
|3.339,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|454,00
|458,00
|460,00
|464,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.206,00
|3.226,00
|3.243,00
|3.263,00
|Yarım Ziynet
|1.603,00
|1.613,00
|1.622,00
|1.632,00
|Çeyrek Ziynet
|801,00
|806,00
|811,00
|816,00
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