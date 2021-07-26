Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,74 azalışla 494,90 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 802,00 lira, Cumhuriyet altını 3.281,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise çarşamba günü kapanışa göre yüzde 0,74 düşüşle 494,90 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, 19 Temmuz Pazartesi günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

Sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için 5 milyon TL kaynak aktarımı

Sinovac veya BioNTech olan Türk vatandaşları hangi ülkelere girebilir? İşte merak edilen liste