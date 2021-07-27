Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,18 azalışla 494 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 801,00 lira, Cumhuriyet altını 3.276,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,18 düşüşle 494,00 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, pazartesi ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

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