Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 493,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 493 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 493,20 liradan, 3 bin 249 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 270 liradan, 449,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 453,50 liradan, 3 bin 175 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 195 liradan, bin 588 liradan alınan Yarım Ziynet bin 598 liradan ve 794 liradan alınan Çeyrek Ziynet 799 liradan satıldı.

-İHA-