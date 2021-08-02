Kapalıçarşı'da altın
02.08.2021 17:36
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,30 azalışla 486,80 liradan tamamladı.
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,30 azalışla 486,80 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da bugün kapanışta çeyrek altın 788,00 lira, Cumhuriyet altını 3.228,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,30 değer kaybıyla 486,80 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Kapalıçarşı'da Altın
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|493,00
|493,20
|486,60
|486,80
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.249,00
|3.270,00
|3.207,00
|3.228,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|449,50
|453,50
|444,00
|448,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.175,00
|3.195,00
|3.134,00
|3.154,00
|Yarım Ziynet
|1.588,00
|1.598,00
|1.567,00
|1.577,00
|Çeyrek Ziynet
|794,00
|799,00
|783,00
|788,00
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