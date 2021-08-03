Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,6 artışla 489,80 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da bugün kapanışta çeyrek altın 794,00 lira, Cumhuriyet altını 3.248,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,6 değer kazancıyla 489,80 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Kapalıçarşı'da Altın
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|486,60
|486,80
|489,60
|489,80
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.207,00
|3.228,00
|3.227,00
|3.248,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|444,00
|448,00
|447,00
|451,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.134,00
|3.154,00
|3.153,00
|3.173,00
|Yarım Ziynet
|1.567,00
|1.577,00
|1.577,00
|1.587,00
|Çeyrek Ziynet
|783,00
|788,00
|789,00
|794,00
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kapalıçarşı'da altın - Son Dakika Ekonomi