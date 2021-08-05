Kapalıçarşı'da altın
05.08.2021 17:55
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,3 artışla 493,90 liradan tamamladı.
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,3 artışla 493,90 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da bugün kapanışta çeyrek altın 800,00 lira, Cumhuriyet altını 3.275,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 493,90 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Kapalıçarşı'da Altın
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|492,40
|492,60
|493,70
|493,90
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.245,00
|3.266,00
|3.254,00
|3.275,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|449,00
|453,00
|451,00
|455,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.172,00
|3.192,00
|3.180,00
|3.200,00
|Yarım Ziynet
|1.586,00
|1.596,00
|1.590,00
|1.600,00
|Çeyrek Ziynet
|793,00
|798,00
|795,00
|800,00
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