Kapalıçarşı'da altın
12.08.2021 17:23
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,58 azalışla 481,20 liradan tamamladı.
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,58 azalışla 481,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 790,00 lira, Cumhuriyet altını 3.191,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,58 düşüşle 481,20 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|483,80
|484,00
|481,00
|481,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.189,00
|3.210,00
|3.170,00
|3.191,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|442,00
|446,00
|439,00
|443,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.116,00
|3.136,00
|3.098,00
|3.108,00
|Yarım Ziynet
|1.558,00
|1.568,00
|1.549,00
|1.559,00
|Çeyrek Ziynet
|779,00
|784,00
|775,00
|790,00
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