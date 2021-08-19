Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,49 artışla 487,60 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 790,00 lira, Cumhuriyet altını 3.233,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,49 yükselişle 487,60 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

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