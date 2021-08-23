Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,51 artışla 488,70 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 792,00 lira, Cumhuriyet altını 3.240,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,51 yükselişle 488,70 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 486,00 486,20 488,50 488,70 Cumhuriyet Ata Lira 3.203,00 3.224,00 3.220,00 3.240,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 444,00 448,00 446,00 450,00 Lira(Tam) Ziynet 3.130,00 3.148,00 3.146,00 3.166,00 Yarım Ziynet 1.565,00 1.575,00 1.573,00 1.583,00 Çeyrek Ziynet 783,00 788,00 787,00 792,00

Son Dakika

Çaldığı hatalı düdük sonrası çok üzüldü! Avantajı oynatmayan hakem pişmanlıktan kendini yere attı

Fıstık bahçesinde kalbinden vurulan çocukla ilgili üzen gerçek: Tetiği kendi çekmiş

Sağlık çalışanlarını darbeden şüpheli: Suçlu olan mı var yoksa?

Afgan göçmen bulunan tanıtım filmine tepki gelen YouTuber Oğuzhan Uğur'a soruşturma başlatıldı

3600 ek gösterge ile memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte mesleklere göre maaş artışları

Canlı yayında büyük buluşma! Gökhan Gönül, yıllar sonra bulduğu öz kardeşine seslendi: Yanımıza gel oğlum

5,5 aylık hamile olan Özge Özpirinçci, bebeğine Üzüm ismini vermek istedi ama kimse onay vermedi

Son Dakika: Steau Bükreş'in sahibi Gigi Becali: Morutan'ı bonuslarla birlikte 5,7 milyon euroya Galatasaray'a sattık.