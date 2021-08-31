Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,29 azalışla 483,80 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 784,00 lira, Cumhuriyet altını 3.208,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,29 düşüşle 483,80 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

Standart altının kilogram fiyatı 481 bin liradan tamamladı

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