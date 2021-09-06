Kapalıçarşı'da altın
06.09.2021 17:18
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,57 azalışla 484,20 liradan tamamladı.
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,57 azalışla 484,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 784,00 lira, Cumhuriyet altını 3.210,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günü kapanışa göre yüzde 0,57 düşüşle 484,20 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|486,80
|487,00
|484,00
|484,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.208,00
|3.229,00
|3.189,00
|3.210,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|444,00
|448,00
|441,50
|445,50
|Lira(Tam) Ziynet
|3.135,00
|3.155,00
|3.117,00
|3.137,00
|Yarım Ziynet
|1.568,00
|1.578,00
|1.558,00
|1.568,00
|Çeyrek Ziynet
|784,00
|789,00
|779,00
|784,00
Son Dakika 17:25 Sarı-lacivertlilerin yeni transferi nasıl bir futbolcu? Yakın çevresi Miguel Crespo'yu anlattı 17:07 Kahraman minibüs şoförü hayat kurtardı! Ambulans gibi kullandığı araçla genci hastaneye yetiştirdi 17:00 Messi'den oynanmamış maçta olay olan gol! Spor dünyası bu golü konuşuyor 16:40 5 çocuk annesi kadın, 14'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti! 40 gün önce bebeği olmuş 16:22 Son Dakika: Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı, görevinden alınması için mahkemeye başvurdu 16:00 Son dakika! Pençşir'i ele geçirdiğini duyuran Taliban'a karşı, direnişin lideri Ahmed Mesud'dan "ulusal ayaklanma" çağrısı geldi 15:56 Son Dakika! CHP, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı uyarı istemiyle disiplin kuruluna yönlendirdi 15:44 Diyarbakırlı vatandaş turnayı gözünden vurdu! 50 TL'ye aldığı kömür torbasından göktaşı çıktı