Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,88 artışla 490,30 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 794,00 lira, Cumhuriyet altını 3.252,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,88 yükselişle 490,30 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

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