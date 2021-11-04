Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 560,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 560,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 560,70 liradan, 3 bin 695 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 716 liradan, 511,35 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 515,35 liradan, 3 bin 611 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 631 liradan, bin 805 liradan alınan Yarım Ziynet bin 815 liradan ve 903 liradan alınan Çeyrek Ziynet 908 liradan satıldı.

-İHA-