İki çocuk babası 45 yaşındaki Cahit Er, Kapalıçarşı'daki kendisine ait döviz bürosunda silahla başına bir el ateş ederek intihar etti. Silah sesini duyan çevredeki esnaf, olayın yaşandığı dövizci dükkanına girdi. Dükkana giren esnaf intihar eden Cahit Er'i yerde kanlar içinde yatarken buldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Cahit Er'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerini güvenlik şeridiyle çeviren polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Polisin olay yeri inceleme çalışmaları sürüyor.
Olayı anlatan bir esnaf, "Kendi kafasına sıkmış, kurşun camdan dışarı çıktığını duydum. Herhalde açığa oynamış diye duydum" ifadelerini kullandı
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Kapalıçarşı'da döviz bürosu sahibi silahla intihar etti - Son Dakika