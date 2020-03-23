KAPALIÇARŞI'DA GİRİŞ ÇIKIŞLAR İKİ KAPIDAN YAPILACAK - Son Dakika

Mertcan ÖZTÜRK İSTANBUL DHA

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kapalıçarşı'ya kapı ve zaman sınırlaması getirildi. Giriş ve çıkışların iki kapıdan kontrollü olarak yapılacağı duyurulurken, Çarşının saat 10.00 ile 16.00 arasında açık olacağı öğrenildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında tarihi Kapalıçarşı'nın giriş ve çıkışları ile açık kaldığı saatlere sınırlama getirildi.

Bugün saat 16.00'da kapatılan Kapalıçarşı'nın girişlerine, Giriş çıkışlar sadece Mercan ve kılıçlar kapılarından kontrollü şekilde yapılmaktadır. duyurusu asıldı.

Öte yandan Kapalıçarşı esnafına, çarşının bugünden itibaren saat 10.00 ile 16.00 arasında açık olacağının tebliğ edildiği öğrenildi.