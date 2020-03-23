Kapalıçarşı'da giriş çıkışlar iki kapıdan yapılacak - Son Dakika
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Kapalıçarşı'da giriş çıkışlar iki kapıdan yapılacak

6 saat önce

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Kapalı Çarşı'ya kapı ve zaman sınırlaması getirildi.

Kapalıçarşı'da giriş çıkışlar iki kapıdan yapılacak, System.String[]
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Kapalı Çarşı'ya kapı ve zaman sınırlaması getirildi. Giriş ve çıkışların iki kapıdan kontrollü olarak yapılacağı duyurulurken, Çarşının saat 10.00 ile 16.00 arasında açık olacağı öğrenildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında tarihi Kapalı Çarşı'nın giriş ve çıkışları ile açık kaldığı saatlere sınırlama getirildi.

Bugün saat 16.00'da kapatılan Kapalı Çarşı'nın girişlerine, "Giriş çıkışlar sadece Mercan ve kılıçlar kapılarından kontrollü şekilde yapılmaktadır." duyurusu asıldı.

Kapalıçarşı esnafına, çarşının bugünden itibaren saat 10.00 ile 16.00 arasında açık olacağının tebliğ edildiği öğrenildi.

Öte yandan, Kapalı Çarşı ile Mısır Çarşı'sının tamamen kapatılması için İçişleri Bakanlığı ile İstanbul Valiliği yetkililerinin incelemerinin sürdüğü öğrenildi.


- İstanbul
Koronavirüs, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 07:06 Kaynak: DHA

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