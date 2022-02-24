Kapalıçarşı'da hareketlilik - Son Dakika

RUSYA'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat altın ve döviz fiyatlarını artırdı, Kapalıçarşı'da hareketlilik yaşandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya girmesinin ardından altın ve döviz fiyatların artış yaşanmaya başladı. Fatih Kapalıçarşı'da gram altın 900 lira seviyesini aştı. Birikimi olanlar, güvenli liman olarak görülen altına yatırım yapmaya başladı. Kapalıçarşı esnafı da vatandaşların yatırım için altını seçtiğini belirtti. Çarşıda bulunan 'ayaklı borsada' da hareketlilik yaşandığı görüldü.