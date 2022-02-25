KAPALIÇARŞI'DA HAREKETLİLİK - Son Dakika
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KAPALIÇARŞI'DA HAREKETLİLİK

25.02.2022 03:00

RUSYA'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat altın ve döviz fiyatlarını artırdı, Kapalıçarşı'da hareketlilik yaşandı.

RUSYA'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat altın ve döviz fiyatlarını artırdı, Kapalıçarşı'da hareketlilik yaşandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya girmesinin ardından altın ve döviz fiyatların artış yaşanmaya başladı. Fatih Kapalıçarşı'da gram altın 900 lira seviyesini aştı. Birikimi olanlar, güvenli liman olarak görülen altına yatırım yapmaya başladı. Kapalıçarşı esnafı da vatandaşların yatırım için altını seçtiğini belirtti. Çarşıda bulunan 'ayaklı borsada' da hareketlilik yaşandığı görüldü.

Kapalıçarşı esnafı Reşat Yılmaz, 'Gerçekten altının yıldızı parladı, altının onsu 1950 sevilerinde işlem görüyor. Dolar kurundaki toparlanma da altının yıldızını parlattı. Vatandaş da gerçekten sabah itibariyle gram altına talep yönünde. Birikimi olan altına yöneliyor. Bence altına yatırım yapanlarda doğru karar almış oluyor. Dolarda da 14 lira seviyesi psikolojik seviyeydi, bu seviye kırıldı, 14.5 lira seviyesi kırılmazsa dolarda bir geri çekilme yaşanacaktır" dedi.

Kapalıçarşı'ya gelen Sayit Okurgan, 'Savaş olduğu için ne olacağı belli olmuyor, o yüzden Türk paramız vardı altına yatırdık" diye konuştu. Başka bir kişi ise, 'Altına yatıralım, ne yapalım, başka yapacak bir şey var mı?" şeklinde konuştu. Altın alan Dilek Erol ise 'Altına yatırdım, biraz bir iki kuruşumuz var, değer kazansın diye altına yatırım yapmak istiyorum" diye konuştu.

KAPALIÇARŞI'DA HAREKETLİLİK
KAPALIÇARŞI'DA HAREKETLİLİK
KAPALIÇARŞI'DA HAREKETLİLİK

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Kapalıçarşı, Ukrayna, Rusya, Altın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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