Kapalıçarşı'da pes dedirten cep telefon hırsızlığı anbean kameralarda - Son Dakika
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Kapalıçarşı'da pes dedirten cep telefon hırsızlığı anbean kameralarda

28.03.2022 09:32
Kapalıçarşı'da pes dedirten cep telefon hırsızlığı anbean kameralarda

Bursa'da yürüyen kadının çantasından cep telefonu çalan hırsızın cesaretini görenler 'pes' dedi.

Bursa'da yürüyen kadının çantasından cep telefonu çalan hırsızın cesaretini görenler 'pes' dedi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Nalbantoğlu Mahallesi Kapalıçarşı'da meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, şüpheli şahıs 2 kadını bir süre takibe alarak arkalarından ilerledi. Şüpheli, kalabalığa aldırış etmeden bir anlık boşluktan yararlanarak kadınlardan birinin çantasından cep telefonunu çaldı. Ardından şüpheli hızlıca bölgeden uzaklaşarak kaçtı.

Bu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Müracat üzere polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı. - BURSA

Kapalıçarşı'da pes dedirten cep telefon hırsızlığı anbean kameralarda
Kapalıçarşı'da pes dedirten cep telefon hırsızlığı anbean kameralarda
Kapalıçarşı'da pes dedirten cep telefon hırsızlığı anbean kameralarda

YORUMLAR
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İnternetten askıda yemek uygulaması başlattı İnternetten askıda yemek uygulaması başlattı Trafikte başlayan tartışma kavgaya dönüştü... O anlar kamerada Trafikte başlayan tartışma kavgaya dönüştü... O anlar kamerada

Nalbantoğlu Mahallesi, Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kapalıçarşı'da pes dedirten cep telefon hırsızlığı anbean kameralarda - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kapalıçarşı'da pes dedirten cep telefon hırsızlığı anbean kameralarda - Son Dakika
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