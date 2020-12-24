Kapalıçarşı'da su borusu patladı dükkanlardaki ürünler zarar gördü - Son Dakika

Kapalıçarşı'da su borusu patladı dükkanlardaki ürünler zarar gördü

24.12.2020 13:59
Kapalıçarşı'da su borusu patladı dükkanlardaki ürünler zarar gördü, System.String[]

KAPALIÇARŞI'da yapılan zemin çalışması sırasında şebeke borusu patladı.

KAPALIÇARŞI'da yapılan zemin çalışması sırasında şebeke borusu patladı. Çanta satışı yapan iki dükkandaki ürünler zarar gördü.

Zemin ve altyapı çalışması yapılan Kapalıçarşı'da bu sabah İSKİ'ye ait şebeke suyu borusunda patladı. Ekipler kısa sürede müdahale ederek onarım yaptı. Bu olaydan yaklaşık bir saat sonra aynı yerdeki su borusu tekrar patladı. Metrelerce yukarı fışkıran su nedeniyle çanta satışı yapan iki dükkandaki ürünler hasar gördü. Dükkan çalışanları ve vatandaşlar ıslanan ürünleri kurtarmak için büyük çaba gösterdi. Patlayan boruya giden su kesilerek önlem alındıktan sonra yeniden onarıldı.

Dükkan sahibi Mikail Küçükyılmaz "Bu Kapalıçarşı'nın hali nedir. Yaklaşık 20 bin dolar zararımız var. Bu zararı kim karşılayacak, kimse yok ortada. Ne Kapalıçarşı yönetimi ne de hiç kimse ortada yok. Su borusu patladı iki dükkana zarar verdi. Zaten işler kötü, biz bu zararın altından nasıl kalkacağız" diye konuştu.


- İstanbul
Kapalıçarşı'da su borusu patladı dükkanlardaki ürünler zarar gördü
Kapalıçarşı'da su borusu patladı dükkanlardaki ürünler zarar gördü
Kapalıçarşı'da su borusu patladı dükkanlardaki ürünler zarar gördü
Kapalıçarşı'da su borusu patladı dükkanlardaki ürünler zarar gördü
Kapalıçarşı'da su borusu patladı dükkanlardaki ürünler zarar gördü

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kapalıçarşı'da su borusu patladı dükkanlardaki ürünler zarar gördü - Son Dakika


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