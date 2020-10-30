Kapalıçarşı'da yıl sonu ziyaretçi sayısı beklentisi; 60 milyon - Son Dakika

Kapalıçarşı'da yıl sonu ziyaretçi sayısı beklentisi; 60 milyon

30.10.2020 10:06

Her yıl farklı ülkelerden milyonlarca kişiyi ağırlayan tarihi Kapalıçarşı, normalleşmeyle ziyaretçi sayılarını artırsa da, eski rakamlara ulaşmak bu yıl için zor görünüyor.

Her yıl farklı ülkelerden milyonlarca kişiyi ağırlayan tarihi Kapalıçarşı, normalleşmeyle ziyaretçi sayılarını artırsa da, eski rakamlara ulaşmak bu yıl için zor görünüyor. Pandemi öncesinde günlük 250 bin olan ziyaretçi sayısı 150 binlere geriledi.

558 yıllık tarihiyle dünyanın en eski çarşısı olma özelliğine sahip Kapalıçarşı'da salgınının etkisiyle günlük ziyaretçi sayılarında düşüş yaşanıyor. Sayılar normalleşme süreciyle bir nebze toparlansa da salgın öncesi döneme göre düşük seyrediyor. Günlük 250 bin kişinin ziyaret ettiği Kapalıçarşı, bu sene pandemi döneminde günlük ziyaretçi sayısı 150 binlere geriledi.

Gelen ziyaretçilerin yoğunluklu olarak Balkan ve Arap ülkelerinden olduğunu belirten Kapalıçarşı Genel Sekreteri Cem Özboyacı, "Kapalıçarşı senelik yaklaşık 90 milyon ziyaretçi ağırlıyor. Normale döndüğümüzde ise bu sayıları tekrar yakalayacağımızı düşünüyorum. Bu sene yerel halkımızın desteği ile 60 milyon hedefimiz var" dedi.

"BU SENE YEREL HALKIMIZIN DESTEĞİ İLE 60 MİLYON HEDEFİMİZ VAR"

Çarşının günlük giriş çıkışları hakkında açıklamalarda bulunan Özboyacı, "Pandemi süreci boyunca çarşıya giriş çıkışlar günlük 250 bin kişiden 150 bin kişiye düştü. Bazı Avrupa ülkelerin kapıları kapatması ile beraber sayımızı korumaya çalışıyoruz. Yurt dışı haricinde Kapalıçarşı'yı halkımızda yoğun ilgi gösteriyor. Düğün alışverişi olsun, ev dekorasyon ürünleri gibi alışverişlerini yapabiliyorlar. Çarşı ürün çeşitliliği anlamında herkese hitap ediyor. Kapalıçarşı senelik yaklaşık 90 milyon ziyaretçi ağırlıyor. Normale döndüğümüzde ise bu sayıları tekrar yakalayacağımızı düşünüyorum. Bu sene yerel halkımızın desteği ile 60 milyon hedefimiz var" ifadelerini kullandı.

"KAPALIÇARŞI'YA KESİNLİKLE MASKESİZ KİMSEYİ ALMIYORUZ"

Kapalıçarşı'ya Balkan ülkelerinden gelen ziyaretçiler olduğunu belirten Özboyacı, "Bu ülkeler arasında Makedonya, Rusya ve Romanya gibi ülkeler var. Arap ülkelerinde de gelen oluyor. Diğer ülkelerin kapıları açması ile birlikte sayımız artacaktır. Kapalı Çarşı'ya kesinlikle maskesiz kimseyi almıyoruz. Sosyal mesafe konusunda esnaflarımız çok duyarlılar. Halkımızda gayet bilinçli bir şekilde alışverişlerini yapıyorlar. Bunların dışında sabah akşam dezenfekte ediliyor" şeklinde konuştu.

-İHA-

Kapalıçarşı'da yıl sonu ziyaretçi sayısı beklentisi; 60 milyon
Kapalıçarşı'da yıl sonu ziyaretçi sayısı beklentisi; 60 milyon
Kapalıçarşı'da yıl sonu ziyaretçi sayısı beklentisi; 60 milyon
Kapalıçarşı'da yıl sonu ziyaretçi sayısı beklentisi; 60 milyon

yerel, Arap, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kapalıçarşı'da yıl sonu ziyaretçi sayısı beklentisi; 60 milyon - Son Dakika Ekonomi

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